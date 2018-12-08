Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD), BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Güçlenmesi Birimi ile Atakule GYO’nun iş birliğinde kadına yönelik şiddete karşı özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Turuncu renkli atkıları ile Atakule’yi dolduran binlerce kadın gönüllü, kadına yönelik şiddete “dur” dedi.

Etkinlik hakkında açıklamada bulunan Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, “Bugün Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği çalışanları, gönüllüleri ve Birleşmiş Milletler Kadın birimiyle ortak organize ettiğimiz bir aktiviteydi. Atakule gibi Ankara’nın önemli simgelerinden birinin de bu olaya dahil olması bizim için oldukça önemliydi. 25 Kasım-10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, kapsamında tüm dünyada aktivizm çalışmaları yapılmakta. Buradaki temel amaç da kadına yönelik şiddetin engellenmesi yönünde hem savunuculuk faaliyetlerini güçlendirmek hem de konuya dikkat çekmekti. O yüzden bugün hem Atakule turuncu oldu, hem de biz de umudun ve ışığın rengiyle kadına yönelik şiddete karşı bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Biz de erkekler olarak kadına yönelik şiddete karşı duruşun en önünde yer alması gereken kişileriz. Biz de hem çalışanlarımız, hem gönüllülerimiz eşliğinde bu dönem içinde böyle bir aktivite gerçekleştirmek istedik” ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında Atakule’nin dış cephesi de turuncuya boyandı. Ayrıca, led ışıklarla Türkçe ve İngilizce olarak “#Beni De Duy”, “Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddete son” mesajları verildi.