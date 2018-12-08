Alınan bilgiye göre, Adana'dan Uşak'a tarihi eser getirileceği yönünde ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hareke geçti.
Yolcu otobüsüyle Uşak'a gelen M.T'yi (39) şehirlerarası terminalde durduran jandarma ekipleri, şüphelinin eşyaları arasında yaptığı aramada, Roma ve Selçuklu dönemlerine ait toplam 532 sikke ele geçirdi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ele geçirilen sikkeler, Uşak Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi.