Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun’un yüksek kesimlerinde 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından doğanın büyüleyici güzellikleriyle karın buluşması ortaya güzel görüntüler çıkardı. Aralıklarla devam eden kar yağışı Giresun’un turistik yerlerinden olan Bulancak ilçesine bağlı Bektaş Yaylası'nda da görsel bir şölen oluşturdu. 2 bin 100 rakımda bulunan Bektaş Yaylası ortaya çıkan kartpostallık görüntüleriyle Alp Dağları'nı anımsatarak kış turizmcilerinin de dikkatini çekmeye başladı.







