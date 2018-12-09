Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı Piri Mehmet Çarşı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ş. (38) idaresindeki otomobil, Oğuzhan Yumuşak (17) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan E.Ç. (15) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince yaralı çocuklar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Oğuzhan Yumuşak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.