İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Kasım'da Brezilya'nın Sao Paulo kentinden tarifeli uçakla kente gelen Hollandalı yolcu N.I.E'nin vücudunda, uyuşturucu madde bulunabileceğini değerlendirdi. Terminalde durdurulan yolcu, doktor kontrolünden geçirildi. Röntgeni çekilen yolcunun vücudunda 116 kapsül tespit edildi. Şüphelinin vücudundaki kapsüllerden toplam 1 kilo 400 gram kokain çıkarıldı. Gözaltına alınan N.I.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.