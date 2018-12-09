Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay akşam saatlerinde Teferrüç Mahallesi Yiğit Sokağı’nda meydana geldi. 80 yaşındaki Kazım K, eşi Fatma K. ile bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Yaşlı adam, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesti. Kanlar içinde kalan 66 yaşındaki 2 çocuk annesi Fatma K. hayatını kaybetti. Katil zanlısı Kazım K. ise cinayet sonrası Fomara Emniyet Müdürlüğü’ne giderek polise teslim oldu. Cinayetle alâkalı tahkikat devam ediyor.