Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Fotoğrafı güzel çıksın diye estetik olanlar, estetik oluncaya kadar filtrelerle idare edenler... Hepsinin amacı daha çok ‘beğeni’ almak. Hem de tanımadığı yüzlerce insandan, tehlikenin boyutlarını tahmin bile etmeden... Konuyu eski manken ve oyuncu, Doç. Dr. Ebru Güzel’in yorumuyla anlatmak istiyorum. Diyor ki Güzel: “Kadınlara yüklenen yanlış bir beden ve güzellik algısı var. Kadın 36 beden, beyaz tenli, okka burun ve kalın kaşlı olacak. Bir de kaş modası var. Herkes kaş çizdiriyor, yaptırıyor. Saç uzun, gerekirse yüz solaryumlu olacak. Böyle tutturulmuş hâlde. Asıl olan beynimizin güzelleşmesi. Orayı bilgi ile doldurmamız gerekiyor. Kusursuz bir ten, ışık saçan bir görünümün olacak, kalça yerinde ama bel ince olacak. Bunlara uymak yorucu, yıpratıcı. Tükettikçe kendimizi tüketmeye başlıyoruz ve uyutuluyoruz” diyerek büyüyen tehlikeye dikkat çekiyor.