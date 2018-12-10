Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Güneşe maruziyet, çevresel faktörler, yer çekimi, konsantre olmak, gözlerini kısarak bakma gibi yüz hareketlerinin etkisiyle artan düşük kaş ve göz kapağı, göz yorgunluğuna sebep oluyor. Bu da kişilerin yorgun hissetmesine, yorgunluk da gün içinde sakinlikten uzaklaşıp öfkeli bir hâle bürünmemize sebep olabiliyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç. Dr. Karaca Başaran “Bu konu estetik olduğu bedensel rahatsızlıklara da sebep olduğundan estetik ameliyat önerebiliyoruz. Bu nedenle düşük kaşları germek için şakak bölgesinde küçük kesiler yapılabilir. Göz kapağı kesileri de uygulanabilir. Bu sayede bedensel olumsuzluklar ortadan kalkarken, kendisini daha iyi hisseden kişinin öfkeli olma hâli büyük oranda biter. Bu da bütün hayatında değişikliğe sebep olur” diyor.