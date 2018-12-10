Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehirden uzak küçük kulübesinde tabiatla iç içe bir hayat süren Ceylan, şehir hayatı içinde sıkışıp kalan pek çok insanın adeta hayallerini yaşıyor. Zamanının büyük bir kısmını elektrik ve suyu olmayan kulübede kızı ve iki köpeği ile geçiren Cemil öğretmen, köpeklerini okula da götürüyor. “Aslan” adını verdiği Çin aslanı kırması iki yaşındaki köpeği ile müzik derslerine giren Cemil öğretmen, öğrencilerine de tabiat ve hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyor. “Aslan”, zamanla müzik derslerinin âdeta maskotu hâline geldi. Aslan’a, zaman zaman Cemil öğretmenin “Dora” isimli köpeği de eşlik ediyor.