Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede 2 gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi, su baskınları yaşandı. İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki Bakmak Mahallesi’nde ise Mustafa Küreken'e (35) ait toprak çatılı ahır gece saatlerinde çöktü. Çöken ahırdaki 2 inek telef oldu, 2 inek ve yavruları ise yaralandı. Ahır sahibinin yardım çağrısıyla mahalle halkı yaralı inekleri ve yavrularını enkaz altından kurtardı. Ahırın çökme anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde ahır sahibinin çocuklarının hayvanlara yem vererek dışarı çıkmasından kısa süre sonra ahırın çökmesi yer alıyor. Olay sırasında hastanedeki bir yakınını ziyarete gittiğini söyleyen Mustafa Küreken ise geçimini sağladığı hayvanların telef olduğunu belirterek, “Hastanede yatan yakınımı ziyarete gitmiştim telefonla aradılar ve ahırın çöktüğünü söylediler geldiğimde bu manzara ile karşılaştım, inekleri başka bir arkadaşım geçimimi sağlamam için bana almıştı. Tüm varlığım ineklerimdi, onlarda öldü, kalanlar ise yaralı. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum” dedi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.