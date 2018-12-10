Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da tartıştığı 50 yıllık eşi Fatma Korur'u (66) boğazını keserek öldüren Kazım Korur (80), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde dün meydana geldi. Kazım Korur, iddiaya göre, eşi Fatma Korur ile tartışmanın ardından mutfaktan ekmek bıçağı aldı.

Korur, yarım asırdır evli olduğu 2 çocuğunun annesi eşini boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan Kazım Korur, emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kazım Korur, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Pişman mısınız?" sorusuna, ''Cinayet Masası ekiplerine teşekkür ederim. Öldürdüğüm için pişmanım ama ne yapayım. Tahrik olayı oldu, bana bağırdı, çağırdı. Ben de olayı gerçekleştirdim'' diye cevap verdi. Korur, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi