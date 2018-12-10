Edirne Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile  Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent giriş, çıkışı ve  kentteki birçok noktada ticari taksi, minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet ve tır  sürücülerinin lastiklerini kontrol etti.

Denetimde kış lastiği kullanmayan 7 sürücüye 625'er lira ceza kesildi  ayrıca kış lastiklerinin dişleri kullanıma uygun olmayan 1 sürücüye de para  cezası uygulandı. Ekipler, kış lastiği kullananlara ise teşekkür etti.  Denetimlerde bir sürücü polis ekiplerinin kestiği cezaya "Lastiklerim dört  mevsim" diyerek itiraz etse de bu sürücüye ceza uygulandı.

"Aracımız kamyonet, kış lastiği takmamız gerekiyor"
 
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent girişinde Cihan  Saraysarısı'nın kullandığı mandalina yüklü 22 FV 782 plakalı kamyoneti  durdurarak, lastiklerini kontrol etti.
 
Saraysarısı'nın aracının lastiklerinin kış lastiği uygulamasına uygun  olmadığının tespit edilmesi üzerine, sürücü polis ekiplerine, "Lastiklerim dört  mevsim, her mevsime uygun biliyordum, lastikçi alırken bu şekilde söyledi." diye  itiraz etti.
 
Kış lastiği uygulaması kapsamında 625 lira ceza uygulanan Saraysarısı,  AA muhabirine yaptığı açıklamada, lastikleri kar tipi diye satın aldığını  belirterek, "Dört mevsim işareti var üzerinde ama kış lastiği uygulamasına uygun  değilmiş. Alırken sorduk bize kar tipi dediler. Zaten aracımız kamyonet, kış  lastiği takmamız gerekiyor. Biz bu şeklide aldık, lastikleri geri götüreceğim ama  bilmiyorum lastikçiyle nasıl anlaşırız bunu da geri almaz ki şimdi. Biz bu konuda  mağduruz. 50 kuruş kazanacaktık mandalinadan ama para da lastiğe gidecek şimdi."  diye konuştu.
 
Kış lastiği kullanmadığı için ceza kesilen şehirler arası minibüs  sürücüsü Halit Dedeoğlu da kış lastiklerinin siparişinin verildiğini ancak  perşembe günü taktıracağını ifade etti.
 
Çalıştığı şirketin bu konuda geç kaldığını dile getiren Dedeoğlu, "Kış  lastiği kullanılmazsa buzlanmadan mütevellit her türlü kazaya açık bir durum.  Bunu biliyoruz zaten. Lastiklerimizi en kısa sürede taktıracağız."dedi.
 
"Hayati önem taşıyor"
 
Kış lastiği kullanan şehirler arası minibüs sürücüsü Göksel Çağlayan,  kış lastiğinin karlı havalarda ve buz tutan yollarda can kurtardığını belirterek,  "Sürücüler maddi olarak kayıplarının olacağını düşünerek kullanmayabilirler ancak  kesinlikle kış lastiği kullanmak hayati önem taşıyor. Araçlarda fren mesafesi ve  patinaj çok önemli bir durum, kışın sürücülerin kesinlikle ve kesinlikle  kullanmasını tavsiye ediyorum, yasalarla da bu mecbur kılınmış herkesin bu kurala  uymasını tavsiye ediyorum ." şeklinde konuştu.
 
Kış lastiği kullanan panelvan sürücüsü Yüksel Korkmaz ise trafikteki  her aracın kış lastiği kullanması, yasanın tüm araçlara uygulanması gerektiğini  dile getirdi.
 
Kış lastiği kullanmayan sürücülerin bir an önce lastiklerini  taktırmasını öneren Korkmaz, "Sıfırın altında havalarda muhakkak kullanılması  gerekiyor, çünkü yollarda buzlanma oluyor. Aslında bunu sürücüler binek ya da  ticari araç olarak görmesinler, her araç kış lastiği kullansın. Sürücüler kendi  ve diğer sürücülerin can güvenliği için kış lastiği kullanmalıdır. Kış lastiğinin  fren mesafesi ve yol tutuşu normal lastiğe göre daha performanslıdır."  ifadelerini kullandı.