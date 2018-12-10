Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar ile komando birlikleri ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri Hatay'a ulaştı. Aralarında sinyal kesici askeri araçların da bulunduğu konvoy Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden güvenlik önlemleri altında geçerek Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti. Güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen komandoların takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Suriye sınırına komando takviyesi yapıldı
10.12.2018 - 17:09 | Son Güncelleme: 10.12.2018 - 17:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Etiketler : suriye,sınır,haberler,
592784 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/592784.aspx
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