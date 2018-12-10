Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden  yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 06.00'dan itibaren 13 Aralık Perşembe günü  saat 06.00'ya kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'ın Tuzluca  ilçesinde kar yağışı beklendiği belirtildi.

Yağışların orta kuvvette (3-10 santimetre) ve yer yer kuvvetli (10-20  santimetre) olması ve Iğdır merkez ile Karakoyunlu ve Aralık ilçelerinde  yağışların kuvvetli yağmur şeklinde olacağının tahmin edildiği aktarılan   açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda meydana gelebilecek ulaşımda  aksamalar, görüş mesafesinde azalmalar, tipi, buzlanma ve don olayı gibi  olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

Özellikle kara yolu geçitlerinde sürücülerin tedbirli ve dikkatli  olmaları uyarısında da bulunuldu.