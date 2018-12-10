Edinilen bilgiye göre, Biga'ya bağlı Çeşmealtı köyünde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Ahmet Çapraz’dan dün akşam saat 21.00'den bu yana haber alınamaması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Jandarma ekipleri kayıp vatandaşı arama çalışmaları esnasında iddiaya göre köy muhtarlığına ait demir direkleri keserek çalmak isteyen 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler G.B., O.G. ve H.D., ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Jandarma kayıp vatandaşı ararken hırsızları yakaladı
10.12.2018 - 21:53 | Son Güncelleme: 10.12.2018 - 21:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Çeşmealtı köyünde haber alınamayan akli dengesi bozuk vatandaşı arama çalışmaları sırasında jandarma ekipleri, demir direkleri keserek çalmak isteyen 3 kişiyi suçüstü yakaladı.
Etiketler : Çanakkale,Biga,kayıp vatandaş,
592810 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/592810.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER