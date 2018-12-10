Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Hamdi Başaran Meslek ve Teknik Lisesi istikametine seyir halinde olan H.Ç. (36) yönetimindeki 35 VAG 11 plakalı servis minibüsü, İnönü Bulvarı Meslek Yüksekokulu yanında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma devrildi. Kazada yolcular K.S., İ.K., E.D. ve E.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Aliağa Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma ekipleri de kaza yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Hastaneye kaldırılan servis aracındaki işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.