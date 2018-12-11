Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’da oturan 17 yaşındaki S.K, iki hafta önce Çekirge Devlet Hastanesinde ameliyat olarak burnundaki kemiği aldırdı. Genç kız, geçtiğimiz günlerde annesi H.K. ile birlikte hastaneye giderek burnundaki tampon ile dikişlerin çıkarılmasını istedi. Ancak iddiaya göre, Dr. D.Y. “Şu an alamam” diyerek anne kızı geri yolladı. İkili, dün sabah yeniden hastaneye gitti. Doktor bu sefer müsait olduğunu söyledi. Çıkarma işlemi sırasında çok acı çeken kız bayıltılmayı talep etti. Bunun üzerine D.Y. de annenin eline cımbızı ve makası verip “Kızın bu ekipmanlarla gitsin tuvalette kendi çıkarsın” dedi. Olayın ardından hastane yönetimine giden öfkeli anne, yetkililere elindeki makas ve cımbızı göstererek durumu anlattı.

Olayın başhekimliğe intikal ettiğini söyleyen H.K. “Başka bir doktora yönlendirildik. O doktor da lokal anestezi ile hemen alacağını belirtti. Bu sırada hemşire gelerek elimdeki aparatları istedi. Başka hastada kullanacakmış. Elimdekileri vermedim” diye konuştu. Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü doktor hakkında inceleme başlattı. İHA