Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bartın Amasra ilçesinde geceden etkili olan şiddetli fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 45 kilometreyi bulunan rüzgar bazı evlerin çatılarını uçurdu. Çatından kopan parçalar yola uçtu. Meydana gelen fırtınada herhangi bir can kaybı yaşanmazken zabıta ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre fırtınanın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.