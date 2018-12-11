Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Aktürk (58) idaresindeki 68 S 0086 plakalı minibüs, Kurtuluş Mahallesi Somuncu Baba Külliyesi Kavşağı'nda, Şaban Atılgan yönetimindeki 42 FPU 94 plakalı kamyonetle çarpıştı. Okul servisinde görevli Sibel Eser (22) ile öğrencilerden Sedat Ayaz (9) ve Nademe Kaderi (12), kamyonette bulunan Muhammed Çağrı Çelik (28) yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.