Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kağıthane Güzeldere Caddesi üzerinde bulunan bir istinat duvarı yoğun yağış sebebiyle çöktü. Sabah saatlerinde yaşanan olayda duvarın bitişiğinde bulunan gecekondunun sakinleri korku dolu anlar yaşadı. 2 metrelik duvarın çökmesiyle göçüğün altında kalmaktan kıl payı kurtulan vatandaşlardan Zeynep Adıgüzel, "Çok korktuk. Bir anda gürültüyle dışarı fırladık. Ev üzerimize yıkılıyor zannettik" diyerek yaşadıklarını anlattı.