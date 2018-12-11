Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 Kasım ayında görüntü kirliliğiyle ilgili çok şikayetlerin gelmesi ile sivil ekipler oluşturduklarını ifade eden Rize Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Başkomiser Zeki Özkan, Emniyet müdürümüzün talimatı ile sivil ekipler oluşturduk. Bu arkadaşları önce kursa gönderdik. Modifiye araç nasıl olur, nasıl yapılır şeklinde sanayide eğitim aldılar. Eğitim sonrası arkadaşlar sivil araçlarla denetim stratejisini planladık. Aracın yaylarını keserek yere doğru yaklaştırılması, farklı ve aykırı ışık donanımı üzerinde uygulama başlattık. Geçtiğimiz Aralık ayında başladığımız denetimlerde şuana kadar yaklaşık 500 araca işlem yapıldı. Ayrıca bu araçların teknik şartlara uygunluğunun sağlanması bakımından teknik muayene sevk edildi. Teknik muayeneye gitmekte mali bir külfet gerektiriyor. Bu konuda denetlemelerimiz devam ediyor. dedi.

'HIZ VE DRİFT YAPMA EYLEMLERİNE YÖNELİYORLAR'

Hem denetim, hem teknik muayene ile beraber modifiye araç sayısının iyice azaldığına dikkat çeken Özkan, şunları söyledi:

Aykırı ışık kullanımında son bir ayda 45 araca işlem yaptık. Sivil ekipler hala görevi başında çalışıyor. Menderes bulvarı üzerinde iki ekip geceleri sürekli aykırı ışık donanımı üzerine kontroller yapıyor. Denetimlerimiz hangi konuda şikayet geliyorsa o konuya yönelik sürüyor. Mavi, beyaz, kırmızı ışık takılarak yönetmelikte belirtilen standartların dışında ışık takan sürücüler oluyor. Trafik güvenliğini tehlikeye sokuyorlar. Belki bazı duygularını tatmin ediyor olabilirler fakat trafik ortamında sadece onlar yok. Diğer sürücülere rahatsızlık vermeye kimsenin hakkı yok. Yeni ehliyet alan sürücülerimiz ilk etapta hız yapma drift gibi bazı eylemlere yöneliyor. Bunlar özel pistte özel eğitimle yapılabilecek hareketler. Bunu trafikte yaparsanız başkalarına zarar verirsiniz. Kurallara uygun güvenli bir şekilde araç kullanalım. Rizede çok drift ihmali olmuyor. Olanlara da hemen müdahale ediyoruz."