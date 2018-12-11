Ankara Keçiören Tarhanlar Caddesi'nde 8 Aralık'ta meydana gelen cinayetin ardından  çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği  ekipleri, olayın ardından kaçan Rıza E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Takibe alınan şüpheli, Keçiören'deki boş bir arazide saklandığı  kulübede gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Rıza E, emniyete  götürüldü.

Ankara'da, 8 Aralık'ta, boşanmak isteyen eşi Mehtap E. ve  kayınvalidesi Muazzez K'yi tabancayla vurarak öldüren zanlı, 13 yaşındaki baldızı  Gülistan K'yi de yaralamıştı.