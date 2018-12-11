Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede etkisini gösteren rüzgarın ardından hortum çıktı. Ova Mahallesi'nde çıkan hortum seralara zarar verdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürülüğü, kaymakamlık ve belediye ekipleri, bölgede inceleme ve hasar tespit çalışmaları yaptı.

Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer, yaptığı açıklamada, ilçede hasar tespit komisyonu oluşturduklarını belirtti.

Komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından çiftçilere gereken desteğin yapılacağını anlatan Süer, "Hasar tespit komisyonunun incelemesi sonucu yaklaşık 35 dekarlık serada zarar oldu. Tamamı domates ekili seralarda mahsuller de etkilendi." dedi.