Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 2 ay süren teknik takip sonucu silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şahısların yakalanmasına yönelik belirlenen 19 adrese Özel Harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 4 kuru sıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda şarjör ve fişek ile 40 bin 800 lira nakit para ve 25 tam altın ele geçirildi.

Arama yapılan adreslerden birinin bodrum katında kuru sıkı silahları gerçeğe dönüştüren atölye haline getirilmiş torna tezgahı ve diğer aletler bulundu. Ayrıca, çok sayıda tabanca parçası ve malzemeleri ile 5 kuru sıkıdan dönüştürülmüş tabanca, 2 kuru sıkı tabanca ile 2 gerçek hale getirilmeye hazır kuru sıkı tabanca bulundu.

Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

