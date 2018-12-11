Marmaray saat 18.00 sıralarında çift yönlü durdu. Seferlerin sinyalizasyon arızası nedeniyle yapılamadığı öğrenildi. İstasyonlarda, yaşanan arızaya dair anonslar yapılıyor. Arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu.
Marmaray'da arıza! Seferler yapılamıyor
11.12.2018 - 18:39 | Son Güncelleme: 11.12.2018 - 19:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika! Marmaray seferleri sinyal arızası nedeniyle yapılamıyor.
Etiketler : Marmaray,
592982 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/592982.aspx
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