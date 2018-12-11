Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, merkez Gazi Caddesi üzerinde bir kuyumcuya gelen şüpheli İ.A. (26), 5 bin 300 TL değerinde altın bileziği, iş yeri sahibinin hesabına para havale etmiş gibi göstererek dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı.

Şüpheli şahsın Muş'tan gelen İ.A. olduğunu belirleyen polis, aracını tespit ettiği şahsı Bingöl yolunda yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin daha önce Bingöl'de 4, Erzurum, Elazığ, Ağrı ve Van'da 2'şer, Kars, Batman, Siirt ile Muş'ta ise 1'er kuyumcudan aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

16 sarraftan yaklaşık 62 bin TL dolandıran şüpheli emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

