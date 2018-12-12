Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TGRT Haber ekranının yeni programı ‘Meliha Okur ile Anlat Bana’ bu akşam ilk bölümüyle yayın hayatına merhaba diyecek. Çarşamba günleri 21.00-23.00 saatleri arasında canlı olarak yayınlanacak programda, her hafta 4 uzman konuk olacak. Vatandaşa işini nasıl yapması gerektiğini anlatmayı hedefleyen programda, problemler ortaya konulurken, çözüm önerileri de sıralanacak. İzleyiciler de sorularıyla programa katkı sağlayabilecek.

Gazeteci Meliha Okur, programda insanların sıkıldığı bir ekonomi yayını yerine herkesin anlayabileceği sade bir dil kullanmaya özen göstereceklerini söyledi. İnsanların evinde kaynayan tencerenin probleminden, gittikleri iş yerinde yaşadıkları problemin ne olduğunun konuşulacağına işaret eden Okur, çiftçilerin tarlasından nasıl ürün aldığına da odaklanacaklarını kaydetti. Dünyada yaşanan ticaret savaşları ışığında gıdanın öneminin bir defa daha ortaya çıktığını anlatan Okur “Tarım bir numaralı konudur benim için. İklim değişikliği, ülkelerin gıda egemenliğini tehdit ediyor. Türkiye de iklim değişikliğinden doğrudan etkilenen bir ülke ve gıda egemenliği tehdit altında. Bu yüzden tarım ve gıda çok önemli olacak” dedi.

Üretim ekonomisine ilişkin görüşlerin de programda yer alacağını anlatan Okur, şöyle devam etti: Üçüncü çeyreğe baktığımızda takvimsel ve mevsimsel etkiden arındırdığımızda büyüme 1,1. Türkiye’de iş ve aşın sağlanması için ortalama 5,5 büyüme şart. Dolayısıyla makro ekonomik verileri yalın anlatmak gerek. Herkes teknoloji, inovasyon diyor ama üretim modeli hangisi olduğuna dair konuşan yok. Bütün mesleklerin nasıl yapılması gerektiğine uzman konuklarımızla birlikte ışık tutacağız. Problemi ortaya koyarken çözümün ne olacağını da tartışacağız. Herkes problemi söylüyor ama çözüm getiren kimse yok. Türkiye kavgayı bırakıp, ortak akılla iş yapmak mecburiyetinde.

KADINA POZİTİF BAKIŞ

Meliha Okur, programda kadının iş dünyasındaki yerine ilişkin de yayınlar yapılacağını söyledi. Kadınlar konusunda pozitif ayrımcılık yaptığını dile getiren Okur “Kadın hareketi benim için çok önemli. Bu yüzyılın adı Global Kadın Yüzyılı. 500 yıllık sanayi üretimi kol ve kas gücünden organizasyon yapma kapasitesine dönüşürken kadının da iş hayatında olması gerekiyor. Dezavantajlı grupları da hiç atlamayacağız” dedi.

TASARRUF ETMEK İSTEYEN İZLESİN

Meliha Okur programda makro ekonominin yanı sıra mikro ekonomiyi de işleyeceklerini söyledi. Girişimci olmak isteyenlerin programda yer alacak girişim haberlerinden beslenebileceğine dikkat çeken Okur “Biz burada başarı hikâyeleri üzerinden üretim modellemesini, dijital dönüşümü anlatacağız. Biyolojik yaş ile eğitim yaşı arasında fark var. Biz üretim modellemesi yaparken biyolojik yaşa değil eğitim yaşına bakacağız. Ülkeleri dönüştürenler üniversite mezunları değil, doktorasını tamamlayan kesim. Bunlar kâşif oluyor. Dolayısıyla doktora yapacak bütün kadroları desteklemek ve bunun üstünden üretim modellemesi yapmak gerekiyor” diye konuştu.

İŞİMİZ PARA KAZANDIRMAK

Vatandaşın derdinin cebi olduğunu kaydeden Meliha Okur, her şeyi negatif anlatmanın doğru olmadığını ifade etti. Vatandaşa anlatılması gerekenin işini nasıl yapması gerektiği olduğunu belirten Okur, şöyle devam etti: Tarlası olana şöyle ekersen, bu kadar ilaç gübre atarsan verimliliğin de buna göre olur diye anlatacağız. Çiftçiye nasıl para kazanabileceğini anlatmak bizim işimiz. Üretimde sıkıntısı olan, nasıl israftan kurtulurum diyen, nasıl tasarruf etmeliyim diyen de bu programı izlesin, uzmanından bilgi alsın...