Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından sıcak hava balon turları iptal edildi. Kapadokya’da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle 3 gündür yapılamıyor. 