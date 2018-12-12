Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından sıcak hava balon turları iptal edildi. Kapadokya’da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle 3 gündür yapılamıyor.
Kapadokya’da balon turları yine iptal edildi
12.12.2018 - 09:15 | Son Güncelleme: 12.12.2018 - 09:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları olumsuz hava şartları nedeniyle yine iptal edildi.
Etiketler : Kapadokya,balon turları,
593052 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/593052.aspx
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