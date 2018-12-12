Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Eleşkirt’in Mollasüleyman Köyü mevkiinde içerisinde öğretmenlerin bulunduğu minibüs ile bir otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza mahallinde ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.