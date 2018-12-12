Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Muhammet Efe Dere isimli çocuğun 13. yaş günü için bir araya gelen ailesi, 8 Aralık Cumartesi günü Altınordu ilçesinde bulunan bir pastaneden yaş pasta aldı. Yemek yedikten sonra Şarkiye Mahallesi’ndeki evlerinde pasta keserek doğum günü kutlayan aileden pasta yiyen 7 kişi, ertesi gün mide bulantısı, karın ağrısı, halsizlik gibi şikayetler ile uyandı. 13. yaşına giren Muhammet Efe’nin yanı sıra, babası Şükrü ile annesi Emine Dere, yakınları 6 yaşındaki Berrenur, İrem, Kudret, İbrahim Tatlıcan, şikayetler doğrultusunda Ordu’daki özel hastanelere başvurdu. Şahısların, besin zehirlenmesinden kaynaklı rahatsızlandıkları düşünülürken, Efe ve babası Şükrü Dere taburcu oldu, diğer hastaların ise hastanede tedavileri devam ediyor.



Pasta yedikten bir gün sonra şikayetler başladı

Zehirlenme şüphesi ile hastanede 6 yaşındaki kızının ve kendisinin tedavisi süren İrem Tatlıcan, “Cumartesi günü yeğenimin doğum günü partisi için buluştuk. Ben, kızım ve diğer yakınlarımız bir araya gelerek pasta geldik. Pasta yedikten bir gün sonra 4 kişi çeşitli şikayetler doğrultusunda hastaneye başvurduk. Pazartesi günü de kızımı yine aynı şikayetlerle hastaneye getirdik. Hepimizde besin zehirlenmesi olduğu anlaşıldı. Tedavilerimiz devam ediyor. Pastadan başka bir şey yemedik, pasta yemeyen 3 kişide hiçbir şikayet yok, pasta yiyenlerin hepsi rahatsızlandı” dedi.

Zehirlenme şüphesi ile tedavisi süren 55 yaşındaki İbrahim Tatlıcan ise, pasta ile yaptıkları kutlamadan bir gün sonra sabah saatlerinde rahatsızlandıklarını belirtti. Ardından herkeste şikayetlerin başladığını ileri süren Tatlıcan, zehirlenmenin pastadan olduğunu düşündüklerini kaydetti.





"Doğum günümüz zehir oldu"

Baba Şükrü Dere de olayı şu şekilde anlattı: “Oğlum 13 yaşına girmişti. Cumartesi akşamı pasta kestik. Pazar günü çeşitli şikayetler başladı. Ardından rahatsız olanları hastaneye götürdük ve tedavi başlattılar. Bacanağım ve eşim hastanede, oğlumun da evde tedavisi devam ediyor. Doğum günümüzde zehir oldu. Pasta yemeyenlerde bir şey yok, diğerlerinde şikayetler devam ediyor. Aile arasında doğum günü yapmak istedik ama perişan olduk. Çocuğum okula gidemiyor, kızım işinden izin aldı, eşim 3 gündür hastanede. Herkes mağdur oldu.”

Şükrü Dere, aileden şikayetçi olanların olduğunu belirterek, pastadan numune alındığını da aktardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.