Kaza, akşam saatlerinde Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şehir merkezine ilerleyen Atakan Uncuoğlu yönetimindeki 34 GA 4041 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Hamis Yalgın'ın kullandığı 27 C 6591 plakalı mermer yüklü kamyonete çarptı. Sürücüler kazada yaralanmazken, hafif ticari araçta bulunan isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralı olarak ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı
12.12.2018 - 17:59 | Son Güncelleme: 12.12.2018 - 18:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te, önünde ilerleyen kamyonete arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Etiketler : Gaziantep,
593121 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/593121.aspx
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