Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğle saatlerinden sonra yağmaya başlayan kar il merkezinin yüksek kesimleri, Kahramanmaraş-Göksun Karayolu ile kuzey ilçelerde etkili oldu. Kar nedeniyle trafik ekipleri yollarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları ve kar lastiği ya da zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri da mevsimin ilk karı nedeniyle yolları çık tutmak için kar yağışıyla birlikte çalışmalara başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen karla mücadele çalışmaları, kar yağışının çok etkili olduğu Kahramanmaraş merkezdeki Yedikuyular Kayak Merkezi ile Bertiz Mahallelerine ulaşım sağlayan yollar ile Elbistan ilçesinin Alkayoğlu ve Sarıçiçek Mahalleleri'nde yürütüldü. Ekipler çalışmalarını yürütürken kar nedeniyle yolda mahsur kalanlara da yardım etti. Ayrıca kar yağışı yaşanabilecek bölgelerde de anında müdahale için ekipler hazır bekletiliyor.