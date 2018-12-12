Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, Dalyan mevkisinde durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Minibüste içerisinde, Yunanistan'ın Sakız Adası’na geçme hazırlığı yapan 42 Afgan, 2 İran, 1 Mali, 1 Eritre uyruklu olmak üzere 46 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldığı iddia edilen N.G'yi gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.