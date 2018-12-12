Kaza, akşam saatlerinde Altınözü-Antakya yolunun Enek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. H.A. yönetimindeki Hatay Devlet Hastanesi'ne ait hasta nakil aracı, Suriyeli hastayı hastaneye naklederken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada H.A. ile birlikte Suriye uyruklu hasta ve araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hatay'da hasta nakil aracı devrildi, yaralılar var
12.12.2018 - 23:05 | Son Güncelleme: 12.12.2018 - 23:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Suriye uyruklu kişiyi taşıyan hasta nakil aracı devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Etiketler : hatay,haberler,kaza,
593164 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/593164.aspx
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