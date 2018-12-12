Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, akşam saatlerinde Altınözü-Antakya yolunun Enek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. H.A. yönetimindeki Hatay Devlet Hastanesi'ne ait hasta nakil aracı, Suriyeli hastayı hastaneye naklederken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada H.A. ile birlikte Suriye uyruklu hasta ve araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.