Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi 609. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin önünde av tüfeği ile vurulan baba Ertan Şengül hastanede hayatını kaybederken, oğlu Serhatcan Şengül (16) ise yaralandı. Olay yerinden kaçan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen D.K., M.B. ve S.K. hakkında tahkikat başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesine çıkarılan 3 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.