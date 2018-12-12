Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki gündür devam eden sağanağın ardından kent merkezinin yüksek kesimleri ile Elbistan, Afşin, Göksun, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

İlçelerde karayolları ekipleri arterlerde, Büyükşehir Belediyesi ekipleri de mahalle yollarında çalışma yürütüyor.

- Elbistan'da okullar tatil edildi

İlçe genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Elbistan'da yarın eğitime bir günlük ara verilecek.

Kaymakam Özkan Demir, yazılı açıklamasında, ilçedeki yoğun kar yağışı, soğuk hava ve oluşacak buzlanma riski nedeniyle yarın tüm ilk ve ortaokullarla liselerde, eğitime bir gün süreyle ara verileceğini belirtti.

Demir ayrıca, ilçe genelinde görev yapan engelli kamu personellerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacaklarını bildirdi.