Erdek'te balık yüklü tır devrildi. Düzler mahallesinde bulunan ışıklarda sürücünün frene basmasıyla tırın frenleri kilitlendi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tır dorsesini devirerek aracını durdurabildi. Araç sürücüsü kaza sonrasında hafif yaralanırken Erdek-Bandırma karayolu bir süreliğine kapalı kaldı. Aracın Erdek’in deniz kıyısında bulunan kırsal mahallesinden yüklediği balıkları yem fabrikasına götürdüğü öğrenildi.
Freni kilitlenen tır devrildi
13.12.2018 - 00:21 | Son Güncelleme: 13.12.2018 - 00:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Erdek ilçesinden Bandırma istikametine seyreden 55 K 4247 plakalı balık yüklü tır devrildi.
Etiketler : tır,balıkesir,haberler,
593172 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/593172.aspx
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