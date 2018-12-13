Erdek'te balık yüklü tır devrildi. Düzler mahallesinde bulunan ışıklarda sürücünün frene basmasıyla tırın frenleri kilitlendi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tır dorsesini devirerek aracını durdurabildi. Araç sürücüsü kaza sonrasında hafif yaralanırken Erdek-Bandırma karayolu bir süreliğine kapalı kaldı. Aracın Erdek’in deniz kıyısında bulunan kırsal mahallesinden yüklediği balıkları yem fabrikasına götürdüğü öğrenildi. 