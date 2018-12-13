Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara'da 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde 2 ila 5 derece azalacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esecek.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı 1

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 10

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 15

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9

Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı 0

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 12