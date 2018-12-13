Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde etkili olan ancak etkisini uzun süre koruyamayan kar yağışı kısa da olsa güzel görüntüler yaşanmasına neden oldu. Okullarının yolunu tutan öğrenciler sınıflarının camlarından kar yağışını heyecanla izledi. Yeşilırmak kenarında sıralı halde bulunan Yalıboyu Evlerinin çatıları da beyaza büründü. Amasya İl Özel İdaresi yetkilileri, kapalı köy yolu bulunmadığını ancak tedbir amaçlı bazı köy yollarına ekip gönderildiğini belirttiler.