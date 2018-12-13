Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Tayyaredüzü Mahallesi'nde iki farklı dolmuş durağı başkanları H.Ç. (55) ile M.Ç. (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ç, M.Ç'ye silahla ateş etti.

Olayda M.Ç. ile seken kurşunların isabet ettiği Ö.D. yaralandı.

Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan H.Ç'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.