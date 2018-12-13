Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinin içinde beylik tabancasıyla yaşamına son verdi.
Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı beylik tabancasıyla intihar etti
13.12.2018 - 10:42 | Son Güncelleme: 13.12.2018 - 10:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinin içinde beylik tabancasıyla yaşamına son verdi.
Etiketler : Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı,
593223 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/593223.aspx
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