Çin'in Şensi bölgesinde tır şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaza yapan tır, köprüde saatlerce asılı kaldı. Tır şoförü ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Şoförün kurtarılma anı ise korku dolu anlat yaşattı.
Tır köprüde asılı kaldı: Şoför böyle kurtarıldı
13.12.2018 - 14:11 | Son Güncelleme: 13.12.2018 - 14:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin’de köprüde asılı kalan tırın şoförünün kurtarılma anları nefes kesti.
Etiketler : Çin,
593262 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/593262.aspx
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