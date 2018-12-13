Çin'in Şensi bölgesinde tır şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaza yapan tır, köprüde saatlerce asılı kaldı. Tır şoförü ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Şoförün kurtarılma anı ise korku dolu anlat yaşattı.