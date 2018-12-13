Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cenazeye İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, okul yöneticileri, öğretmenler ve ailesi katıldı. Annesi Nazmiye Bağatur, kızının eldivenlerini yanından ayırmadı. Eldivenleri koklayan ve "Biricik kızım" diye ağlayan Nazmiye Bağatur'u yakınları teselli etmeye çalıştı. Baba Hamdi Bağatur ise kızının tabutu başında taziyeleri kabul ederek gözyaşı döktü. Sabiha Bağatur'un tabutuna beyaz başörtüsü konuldu. Kılınan namazın ardından Sabiha Bağatur'un cenazesi Afyon Kocatepe Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.