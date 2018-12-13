Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Menderes ilçesi İzmir Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada iddialara göre kimyasal sızıntı meydana geldi. Sızıntı nedeniyle dört işçi zehirlendi. Bölgeye ambulanslar sevk edilirken, işçilerden 3'ü sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine, 1'i ise Torbalı'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bir işçinin durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinin acil servisindeki 3 işçinin ise tedavisinin devam ettiği, durumlarının normal olduğu belirtildi.