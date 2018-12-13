Menderes ilçesi İzmir Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada iddialara göre kimyasal sızıntı meydana geldi. Sızıntı nedeniyle dört işçi zehirlendi. Bölgeye ambulanslar sevk edilirken, işçilerden 3'ü sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine, 1'i ise Torbalı'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bir işçinin durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinin acil servisindeki 3 işçinin ise tedavisinin devam ettiği, durumlarının normal olduğu belirtildi.
Kimyasal sızıntı nedeniyle 4 işçi hastanelik oldu
13.12.2018 - 14:55 | Son Güncelleme: 13.12.2018 - 14:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Menderes ilçesinde, bir fabrikada meydana gelen kimyasal sızıntı nedeniyle rahatsızlanan 4 işçinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Menderes ilçesi İzmir Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada iddialara göre kimyasal sızıntı meydana geldi. Sızıntı nedeniyle dört işçi zehirlendi. Bölgeye ambulanslar sevk edilirken, işçilerden 3'ü sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine, 1'i ise Torbalı'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bir işçinin durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler : İzmir,
593276 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/593276.aspx
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