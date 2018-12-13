Çukurca-Şırnak Karayolu'nun 30'uncu kilometresindeki Serbestan bölgesinde yağışlardan dolayı zemini yumuşayan dağlık alandan kopan dev kaya parçaları, saat 15.00 sıralarında yola düştü. Olay sırasında araç bulunmayan yol, trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından ise yol yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.
Çukurca-Şırnak Karayolu'na kaya düştü
13.12.2018 - 16:45 | Son Güncelleme: 13.12.2018 - 16:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari - Şırnak Karayolu'na düşen dev kayalar, yolu trafiğe kapattı.Yapılan çalışmayla yol yeniden trafiğe açılırken, sürücülerden dikkatli olmaları istendi.
Etiketler : hakkari,şırnak,
593300 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/593300.aspx
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