Vatan Şaşmaz'ı vurduktan sonra intihar eden Filiz Aker'in kardeşi Süleyman Bayer, hakkında kesinleşmiş 26 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt'ta gözaltına alınan Süleyman Bayer, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Vatan Şaşmaz'ı vurduktan sonra intihar eden Filiz Aker'in kardeşi gözaltına alındı
13.12.2018 - 18:14 | Son Güncelleme: 13.12.2018 - 18:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Vatan Şaşmaz'ı vurduktan sonra intihar eden Filiz Aker'in kardeşi Süleyman Bayer, hakkında kesinleşmiş 26 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle gözaltına alındı.
Etiketler : Filiz Aker,Vatan Şaşmaz,Süleyman Bayer,gözaltı,
593314 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/593314.aspx
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