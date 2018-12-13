Vatan Şaşmaz'ı vurduktan sonra intihar eden Filiz Aker'in kardeşi Süleyman Bayer, hakkında kesinleşmiş 26 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt'ta gözaltına alınan Süleyman Bayer, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.