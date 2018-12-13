İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yarın ilçeye bağlı tüm köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için kaymakamlıkça eğitime bir günlük ara verildiği bildirildi.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde okullar kar sebebi ile tatil edildi
13.12.2018 - 18:17 | Son Güncelleme: 13.12.2018 - 18:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis'in Ahlat ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
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593315 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/593315.aspx
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