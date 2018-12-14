Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay,04.30 saatlerinde, Pendik Kavakpınar Mahallesi Yeşiltepe sokakta bir evde meydana geldi. İddiaya göre amcasının evinde, amcası ve amcasının eşi olmadığı bir zamanda kuzeni Erdem A. ile birlikte kalan, Ezgi Zeynep Ç. (18) henüz bilinmeyen bir nedenle hareketsiz bir şekilde yatmaya başladı. Kuzen Erdem A.’nın bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri eve geldiklerinde Ezgi Zeynep Ç. isimli genç kızın öldüğünü tespit etti. Olay yerine Polis ekipleri çağrıldı. Polis olay yeri inceleme ekiplerinin inceleme yaptı. Olayı öğrenen aile, eve gelince büyük bir şok yaşadı.

Nöbetçi savcının da olay yerinde incelemesinin ardından cenaze, Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayın normal ölüm mü yoksa cinayet mi olduğu yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.