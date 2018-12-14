Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Yeşilova ve Çiftehavuzlar Mahalleleri'nde İdris Şengezer'e ait iki cep telefonu mağazasına 20 dakika arayla giren 4 hırsız, iş yerlerinin camlarını taşlarla kırarak içeri girdi. İş yerinde bulunan yaklaşık 100 bin lira değerindeki cep telefonu, tablet ve elektronik eşyaları alan hırsızlar geldikleri araca binerek bölgeden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anlarında, yüzleri kapalı 4 şahıs iş yerinin camlarını yanlarında getirdikleri büyük taşlarla kırarak içeri girmesi ve iş yerinde bulunan cep telefonu, tablet ve elektronik eşyaları alarak kaçmaları saniye saniye yansıdı.

