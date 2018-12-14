Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralık ayına mevsim normalleri üstünde bir sıcaklıkla başlayan Doğu Anadolu Bölgesi, son günlerde yoğun kar yağışı ve soğuk havaya teslim oldu. Sabah saatlerinde Erzurum’da yeniden etkili olan kar yağışı, kent merkezlerinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği kent merkezinde zaman zaman sis de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Erzurum’da 83 mahallenin merkezlerle olan bağlantısı kesildi. Ağrı’da 40, Erzincan’da 32, Iğdır’da 18, Kars’ta 10, Muş’ta 3 köy yolu kardan kapandı. Kar yağışının devam ettiği bölgede kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da artmaya başladı. Sarıkamış Kayak Merkezi’nde 64 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı, Palandöken Kayak Merkezi’nde 63 santimetreye ulaştı. Konaklı Kayak Merkezi’nin kar kalınlığı ise 41 santimetre olarak belirlendi.

TIRLAR ILGAR DAĞINI AŞAMADI

Ardahan’ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından bir çok TIR, Posof’u Ardahan’a bağlayan Ilgar Dağı’nı aşamadı. Rus, İran ve Türk plakalı TIR’ların uzun kuyruk oluşturduğu, deniz seviyesinden 2 bin 550 metre yükseklikteki Ilgar Dağı Geçidi’nde sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, araç lastiklerinde zincirli olmasına rağmen yolun kaygan ve buzlu olması sebebiyle ilerleyemediklerini söyledi.

GÖLE BUZ TUTTU

Ardahan’ın Göle ilçesi ise yine Türkiye’nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Termometrelerin dün gece sıfırın altında 24, 5 dereceyi gösterdiği Göle’de vatandaşlar zor anlar yaşadı. Soğuk hava nedeniyle Göle’de doğup, Ardahan kent merkezinden geçtikten sonra Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi’ne dökülen Kura Nehri’nin yüzeyi, buz tuttu. Vatandaşlar atkı ve bere ile soğuktan korunmaya çalıştı. Hava sıcakları dün gece sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da 18, Erzurum ve Ağrı’da 10, Kars’ta 9, Erzincan’da 3, Muş’ta 2, Iğdır’da 1 dereceyi gösterdi.